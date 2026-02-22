"ยศชนัน" สนใจนั่งเก้าอี้ รมว.อว.ตามที่ พท.วางตัว หลังได้โควตาจากภูมิใจไทย

ความคืบหน้าการจัดสรรเก้าอี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พรรคเพื่อไทยได้รับโควตาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด 8 เก้าอี้ แบ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ 4 เก้าอี้ และรัฐมนตรีช่วย 4 เก้าอี้ นั้น
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีความสนใจจะรับตำแหน่ง รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามที่พรรคเพื่อไทยวางตัวไว้ เพราะมองว่าสามารถเข้าไปขับเคลื่อนงานในกระทรวงได้ เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทยจะหารือกันเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ ครม. อีกครั้ง
นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีความสนใจจะรับตำแหน่ง รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามที่พรรคเพื่อไทยวางตัวไว้ เพราะมองว่าสามารถเข้าไปขับเคลื่อนงานในกระทรวงได้ เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทยจะหารือกันเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ ครม. อีกครั้ง