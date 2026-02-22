xs
xsm
sm
md
lg

"ยศชนัน" สนใจนั่งเก้าอี้ รมว.อว.ตามที่ พท.วางตัว หลังได้โควตาจากภูมิใจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ความคืบหน้าการจัดสรรเก้าอี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พรรคเพื่อไทยได้รับโควตาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด 8 เก้าอี้ แบ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ 4 เก้าอี้ และรัฐมนตรีช่วย 4 เก้าอี้ นั้น

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีความสนใจจะรับตำแหน่ง รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามที่พรรคเพื่อไทยวางตัวไว้ เพราะมองว่าสามารถเข้าไปขับเคลื่อนงานในกระทรวงได้ เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ พรรคภูมิใจไทย และพรรคเพื่อไทยจะหารือกันเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ ครม. อีกครั้ง