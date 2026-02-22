เรือกองทัพออสเตรเลียผ่านช่องแคบไต้หวัน ขณะจีนเฝ้าประกบตลอดกระบวนการ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 22 ก.พ. โดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลแคนเบอร์รา ซึ่งเปิดเผยว่า เรือหลวงทูวูมบา ของกองทัพเรือออสเตรเลีย ทำการเดินเรือผ่านช่องแคบไต้หวันตามปกติ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจวางกำลังเพื่อแสดงสถานะในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
ทั้งนี้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ( พีแอลเอ ) ดำเนินการติดตามเฝ้าสังเกตการณ์ และปฏิบัติการเตรียมพร้อมเตือนภัย ตลอดกระบวนการของการเดินทางผ่านโดยเรือหลวงทูวูมบา
