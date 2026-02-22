"อ.เจษฎ์" เตือนรัฐบาลเร่งวางแผนรับมือ Trade Act 1974 จากสหรัฐฯ

นายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณีศาลสูงสหรัฐ สั่งยกเลิกมาตรการภาษีทรัมป์ทั่วโลก เหตุใช้อำนาจเกินขอบเขต ผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ อาจกลายเป็นฝันร้ายครั้งใหม่ของเศรษฐกิจไทย ว่า เราจัดการปัญหาการเมืองภายในประเทศยังไม่แล้วเสร็จ และไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบลงอย่างไร ส่วนภายนอกประเทศแม้ศาลฎีกาสหรัฐฯ จะสั่งระงับมาตรการบางส่วนภายใต้กฎหมาย Trade Expansion Act 1962 (มาตรา 232) แต่เป็นเพียงความสงบก่อนพายุ เพราะอาวุธหนักที่แท้จริงของโดนัลด์ ทรัมป์ คือ Trade Act 1974 ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่า โดยทรัมป์จะไปใช้กฎหมายการค้า หรือว่า Trade Act 1974 มี 2 มาตรา 2 ข้อบทกฎหมายภายใต้กฎหมายฉบับนี้ มาตรา 122 ให้มีมาตรการชั่วคราวทางการค้าได้ และมาตรา 301 ที่เคยถูกเรียกว่า Super 301 ซึ่งอาจเป็นภัยกับเรา ที่ทรัมป์สามารถกำหนดว่า ประเทศไหนถูกจับตามองเป็นพิเศษ Watch List, Priority Watch List แล้วมีมาตรการทางภาษี จากทั้งสองมาตรานี้ ภายใต้ Trade Act 1974 หรือกฎหมายการค้า เพิ่มเข้ามาอีกได้
ทั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาลที่กำลังจะก่อตัวใหม่ ยังง่วนอยู่กับการจัดองคาพยพภายใน จึงฝากคำถามถึงผู้มีอำนาจว่า เริ่มวางแผนรับมือเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วหรือยัง โดยเฉพาะการจับเข่าคุยกับภาคธุรกิจไทย ที่ต้องรับแรงปะทะโดยตรง ถ้าไม่วางแผนให้ดีพอ ปัญหาที่ตามมาจะใหญ่หลวง ถือเป็นคำเตือนท่ามกลางปัญหาชายแดนที่ยังคุกรุ่น และโครงสร้างรัฐบาลที่ยังไม่นิ่ง หากเจอหมัดฮุกจากสหรัฐซ้ำเติม เศรษฐกิจไทยที่มีรอยร้าวอยู่แล้วอาจจะพลิกผันจนเกินเยียวยา
