ผู้นำสหรัฐฯ ส่งเรือพยาบาลรักษาผู้ป่วยในกรีนแลนด์ อ้างไร้การดูแลเพียงพอ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ โพสต์ข้อความบนทรูธ โซเชียล ว่า สั่งให้มีการส่งเรือพยาบาล เพื่อเดินทางไปรักษาผู้ป่วยจำนวนมากในกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของเดนมาร์ก โดยทรัมป์อ้างว่า ผู้ป่วยที่นั่นไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองทัพสหรัฐ ว่าเรือลำดังกล่าวจะเป็นลำที่ถูกส่งไปยังกรีนแลนด์จริงหรือไม่
