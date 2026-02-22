บรรยากาศเลือกตั้งซ่อม สส.น่าน วันนี้ เรียบร้อยดี ปชช.ทยอยใช้สิทธิต่อเนื่อง

บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองน่าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังเกิดกรณีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทำบัตรลงคะแนนฉีกผิดพลาดจำนวน 69 ใบ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน ใช้หอประชุมบ้านศรีเกิดเป็นสถานที่เลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 579 ราย ขณะที่การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 มีผู้มาใช้สิทธิ 425 ราย ถือเป็นสัดส่วนที่น่าพอใจ
การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมาในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเปิดหีบลงคะแนน การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดระเบียบภายในหน่วย การอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ตลอดจนการนับคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
