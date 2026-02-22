กกต.เผยภาพรวมก่อนนับคะแนนเลือกตั้งใหม่คันนายาว เรียบร้อยดี คาดมีผู้ใช้สิทธิ์ 70%

บรรยากาศที่หน่วยนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงการออกเสียงประชามติใหม่ ของหน่วยเลือกตั้ง–หน่วยออกเสียงประชามติที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 และหน่วยเลือกตั้ง–หน่วยออกเสียงประชามติที่ 10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ซึ่งจัดขึ้นบริเวณใต้อาคารอมรพันธ์ แซทเทอไลท์ คอนโดทาวน์ ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ (22 ก.พ.) เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทยอยนำหีบบัตรและเอกสารต่าง ๆ เข้ามาจัดเตรียมภายในคูหาที่จัดไว้ใต้ตัวอาคาร
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางชัน และกองบังคับการตำรวจนครบาล 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ได้ประชุมร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติทันทีที่เปิดหีบบัตร โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักร่วมสังเกตการณ์บริเวณรอบนอกคูหาเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การนับคะแนนใหม่จะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. โดยใช้วิธีปิดบาร์โค้ดก่อนการนับ เพื่อให้การลงคะแนนและผลการนับคะแนนเป็นความลับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ก่อนเปิดหีบบัตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร จะเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่พร้อมสำหรับการลงคะแนนใหม่ คาดว่า จะมีผู้มาใช้สิทธิประมาณร้อยละ 70 หรือราว 500 คน ใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันหยุดเช่นกัน
