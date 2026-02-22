นักวิชาการชี้นายกฯ งดออกใบอนุญาตมีปืนชั่วคราว ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในที่สาธารณะ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา อดีตที่ปรึกษาคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม เปิดเผยถึงมุมมองเชิงนโยบาย หยุดออกใบพกปืน 1 ปี ถอดบทเรียนจากต่างประเทศสู่มาตรการความปลอดภัยในสังคมไทย ว่า การตัดสินใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีรักษาการและรัฐมนตรีรักษาการว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการระงับการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) ชั่วคราว 1 ปี อาจทำให้บางคนรู้สึกกังวล แต่หากมองในมุมความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ นี่คือมาตรการที่หลายประเทศใช้เมื่อความเสี่ยงเพิ่มสูง เพราะความจริงง่าย ๆ คือ เหตุรุนแรงจำนวนมาก ไม่ได้เริ่มจากความตั้งใจฆ่าใคร แต่เริ่มจากความขัดแย้งเล็ก ๆ ที่กลายเป็นโศกนาฏกรรม เมื่อมีอาวุธปืนอยู่ในมือผู้ก่อเหตุ ประเทศที่จำกัดการพกปืนในพื้นที่สาธารณะ พบว่าความสูญเสียลดลง และประชาชนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น อีกด้านหนึ่ง มาตรการนี้ยังช่วยตัดวงจรปัญหาการวิ่งเต้น และการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการอนุญาต ทำให้ระบบโปร่งใสขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐมากขึ้น สิ่งสำคัญคือ นี่ไม่ใช่การยึดสิทธิประชาชน แต่เป็นการลดความเสี่ยงต่อชีวิตของคนส่วนรวม บางครั้งความเข้มงวดของรัฐ ไม่ใช่สัญญาณของการจำกัดเสรีภาพ แต่คือสัญญาณว่า ชีวิตของประชาชนมีค่ามากพอ ที่จะได้รับการปกป้องอย่างจริงจัง การตัดสินใจของ นายกรัฐมนตรีรักษาการและรัฐมนตรีรักษาการว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการระงับการออก ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน (ป.12) ชั่วคราว 1 ปีครั้งนี้ จึงเป็นมาตรการที่สะท้อนการใช้รัฐอำนาจเชิงป้องกัน (preventive governance) ซึ่งในเชิงนโยบายสาธารณะถือเป็นแนวทางที่หลายประเทศใช้เมื่อสังคมเผชิญความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ