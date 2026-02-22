ฟิลิปปินส์เผยปี 68 ส่งออกมันม่วง-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันม่วงสูงถึง 3.06 ล้านดอลลาร์

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ว่า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฟิลิปปินส์ รายงานรายได้จากการส่งออกมันม่วง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันม่วงปี 2568 สูงถึง 3.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 97 ล้านบาท เนื่องจากนานาชาติต้องการรสชาติเอเชียฉบับต้นตำรับ สารแต่งสีตามธรรมชาติ และส่วนผสมอาหารที่ทำได้หลายเมนูเพิ่มขึ้น
การส่งออกมันม่วงและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันม่วงที่เติบโตนี้ สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของมันม่วงจากอาหารหลักแบบดั้งเดิมในท้องถิ่นฟิลิปปินส์ สู่การเป็นส่วนผสมระดับพรีเมียมที่มุ่งเจาะตลาดนานาชาติ
