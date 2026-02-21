ททท.จัดงาน Amazing Thailand Chinese New Year 2026

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานอะเมซิง ไทยแลนด์ ไชนีส นิว เยียร์ 2026 (Amazing Thailand Chinese New Year 2026) และกิจกรรมส่งเสริมอื่น ๆ ภายใต้แนวคิด จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน - จีนและไทยคือครอบครัวเดียวกัน ให้สอดรับกับเทศกาลตรุษจีน เพื่อเสริมสร้างการเป็นหนึ่งในจุดหมายชั้นนำของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบรรดาบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่และบริษัทนำเที่ยวทางออนไลน์ในการส่งเสริมการขายร่วมกัน ในช่วงเดือน มกราคม ถึงมีนาคม
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2569 อยู่ที่เกือบ 30,000 คนต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากตัวเลขปกติและเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบรรดาบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่และบริษัทนำเที่ยวทางออนไลน์ในการส่งเสริมการขายร่วมกัน ในช่วงเดือน มกราคม ถึงมีนาคม
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2569 อยู่ที่เกือบ 30,000 คนต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากตัวเลขปกติและเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน