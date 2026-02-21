ซาอุฯ - ตุรกี MOU ร่วมสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หวังกระชับความร่วมมือ 2 ปท.

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ว่า ซาอุดีอาระเบียจะช่วยตุรกีสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 2 ล้านครัวเรือน ภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศไดัลงนาม เมื่อวานนี้ (20 ก.พ.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระชับความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างผู้เล่นสำคัญในภูมิภาค
พิธีลงนามดังกล่าวเกิดขึ้น ณ พระราชวังเก่าแก่สมัยออตโตมัน ซึ่งตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส ในเมืองอิสตันบูล เกิดขึ้นหลังการอนุมัติข้อตกลงด้านพลังงานระหว่างรัฐบาล มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 62,060 ล้านบาท) ระหว่างการเยือนกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบีย ของประธานาธิบดีเรเซป เทย์ยิป เออร์โดกัน ผู้นำตุรกี เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา
