"บิ๊กต่าย" สั่งล่าคนจุดไฟเผาสุนัขไซบีเรียน "มอลลี่" ดับ ให้ความจริงปรากฎต่อสาธารณชน

พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ปรากฏการกระทำความผิดในทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณสุนัข อันส่งผลซึ่งสะเทือนต่อจิตใจพี่น้องประชาชน และได้เป็นที่สนใจแก่สื่อมวลชน คนร้ายได้กระทำการทารุณกรรมสัตว์ โดยใช้น้ำมันราดและจุดไฟเผาสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ชื่อมอลลี่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองสงขลา และภายหลังสุนัขได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมานั้น พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการสืบสวนสอบสวนเรื่องในลักษณะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้เร่งรัดการสืบสวน สอบสวน ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอาญา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความจริงปรากฏต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด