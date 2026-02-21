"ทรัมป์" เร่งผลักดันสหรัฐฯ เข้าใกล้สงครามใหญ่กับอิหร่าน ท่ามกลางเสียงค้านจากที่ปรึกษา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังผลักดันให้สหรัฐฯ เข้าใกล้ขอบเขตของสงครามกับอิหร่าน แม้บรรดาที่ปรึกษาใกล้ชิดจะพยายามร้องขอ ให้ผู้นำสหรัฐฯ หันไปให้ความสำคัญกับความกังวลด้านเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตอกย้ำถึงความเสี่ยงทางการเมือง จากการยกระดับความขัดแย้งทางทหาร ก่อนถึงการเลือกตั้งกลางเทอม ช่วงปลายปีนี้
ทั้งนี้ ทรัมป์ สั่งการให้มีการเสริมกำลังทหารขนานใหญ่ในตะวันออกกลาง และเตรียมการสำหรับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านที่อาจกินเวลานานหลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดต่อสาธารณชนชาวอเมริกันว่า เหตุใดจึงต้องนำพาประเทศเข้าสู่ปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งอาจเป็นครั้งใหญ่ที่สุดกับอิหร่าน นับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติ เมื่อปี 2522
