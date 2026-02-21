บริษัทอดีตทูตอังกฤษในสหรัฐฯ ส่อล้มละลาย หลังมีเอี่ยว "เจฟฟรีย์ เอปสตีน"

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ว่า บริษัทที่ปรึกษาซึ่งร่วมก่อตั้งโดย นายปีเตอร์ แมนเดลสัน ถูกปลดออกจากเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำสหรัฐ เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน ก้าวเข้าใกล้ภาวะล้มละลายมากขึ้น หลังได้เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัท โกลบอล คอนเซล หยุดทำการค้า และแต่งตั้งผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกระบวนการที่บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อกอบกู้สินทรัพย์บางส่วน
นายวิล ไรท์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ของอินเตอร์พาธ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลบริษัท ระบุว่า แม้โกลบอล คอนเซล จะเติบโตขึ้นในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านกิจการสาธารณะชั้นนำของสหราชอาณาจักร แต่การสูญเสียลูกค้าอย่างรวดเร็วและกะทันหัน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อธุรกิจ
