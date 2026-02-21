กมธ.วุฒิฯ ร่วมประชุมนครพนม จัดกิจกรรมไหว้พระข้ามโขง พร้อมพีอาร์แลนด์มาร์คใหม่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ชุมชนท่องเที่ยวตำบลท่าค้อ ต้อนรับคณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภา ที่เดินทางร่วมประชุมที่จังหวัดนครพนม โดย สมหมาย ศรีจันทร์ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้นำคณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม ไหว้พระข้ามโขง ที่บ้านท่าค้อ ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามพระธาตุศรีโคตรบอง (สปป. ลาว) ถือโอกาสนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ขอบคุณนางรำจิตอาสา ชุมชนท่องเที่ยวตำบลท่าค้อ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พระธาตุศรีโคดตะบอง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแขวงคำม่วน สปป.ลาว ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ใกล้เมืองท่าแขก ตรงข้ามกับ บ้านท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เชื่อว่าเป็นพระธาตุพี่น้องกับพระธาตุพนม สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และ พระธาตุศรีโคดตะบอง ถือเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญ โดยมักเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวฝั่ง สปป.ลาว ควบคู่กับการสักการะพระธาตุพนมในประเทศไทย
