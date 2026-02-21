"ครูบาชัยวัฒน์" หัวใจเต้นผิดจังหวะกะทันหัน โยนตัวแทนแถลงปมรุกที่ ส.ป.ก.แทน

เพจเฟซบุ๊ก ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จังหวัดสระบุรี โพสต์ก่อนเวลาแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรุกที่ ส.ป.ก. ในเวลา 14.00 น. วันนี้ (21 ก.พ.) โดยระบุข้อความว่า ประกาศมูลนิธิครูบาชัยวัฒน์เพื่อสันติสุข เนื่องด้วย ครูบาชัยวัฒน์ มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ประกอบกับการเดินทางไกล และพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงมีอาการป่วยกะทันหัน และได้เข้ารับการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาล ในช่วงเวลานี้ ตามคำแนะนำของคณะแพทย์เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบต่อการทำงานของสื่อมวลชนทุกท่าน
ทางมูลนิธิฯ จึงขอดำเนินการให้คณะกรรมการหรือตัวแทนของมูลนิธิฯ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแทนในประเด็นต่างๆ ตามกำหนดการเดิม ทางมูลนิธิฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอแสดงความนับถือ
