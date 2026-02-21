สตช.ร่วม FB - Meta เดินหน้าสกัดเว็บพนันออนไลน์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท Facebook ประเทศไทย และ Meta Platforms, Inc. เดินหน้าสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์ เว็บเงินกู้ผิดกฎหมาย และแพลตฟอร์มผิดกฎหมาย รวมทั้งการโฆษณาที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงไปทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์
จากการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน Meta Platforms, Inc. ได้ให้ความร่วมมือในการปิดกั้นเพจ Facebook ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย โดยจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปิดกั้นไปแล้วกว่า 52,000 เพจ ในห้วงเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569
นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือพิเศษในการร่วมกันสกัดกั้นการกระทำความผิดทางกฎหมาย โดยมีการประชุมหารือและติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดทิศทาง และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินี้ต่อไป
