เมียนมาร์สั่งห้ามนำเข้า-ส่งออก-ขาย-ครอบครอง-จัดเก็บ-พก-แจกบุหรี่ไฟฟ้า

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ วันนี้ (21 ก.พ.) ว่า กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาร์ ออกคำสั่งภายใต้การอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เพื่อห้ามการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง จัดเก็บ พกพา แจกจ่าย ใช้ และบริโภคบุหรี่ไฟฟ้า ชิชา หรือบารากู่ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการบังคับใช้คำสั่งนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสินค้าและบริการที่จำเป็น
คำสั่งห้ามดังกล่าว มุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาว เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาว ทั้งในเมียนมาร์ และประเทศอื่น
