"ไผ่ ลิกค์" ปัดทราบเรื่อง กระแสข่าวปิดดีลตั้ง รบ.300 เสียง ไม่มีกล้าธรรม

นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวปิดดีลตั้งรัฐบาล 300 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรม ว่า ตนยังไม่ทราบเรื่อง เพราะเดินทางมาต่างประเทศ
ขณะที่ นายกองตรี ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ โฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบและไม่ได้ยินข่าวดังกล่าว ผู้ใหญ่ยังไม่ได้บอกอะไร ถ้ามีอะไรคงจะรู้กันในพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) แต่ตอนนี้ยังไม่มี คงเป็นไปตามข่าวที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แจ้งให้สื่อมวลชนทราบ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ
ขณะที่ นายกองตรี ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ โฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบและไม่ได้ยินข่าวดังกล่าว ผู้ใหญ่ยังไม่ได้บอกอะไร ถ้ามีอะไรคงจะรู้กันในพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) แต่ตอนนี้ยังไม่มี คงเป็นไปตามข่าวที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แจ้งให้สื่อมวลชนทราบ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ