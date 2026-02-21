xs
"ไผ่ ลิกค์" ปัดทราบเรื่อง กระแสข่าวปิดดีลตั้ง รบ.300 เสียง ไม่มีกล้าธรรม

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวปิดดีลตั้งรัฐบาล 300 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรม ว่า ตนยังไม่ทราบเรื่อง เพราะเดินทางมาต่างประเทศ 

ขณะที่ นายกองตรี ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ โฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบและไม่ได้ยินข่าวดังกล่าว ผู้ใหญ่ยังไม่ได้บอกอะไร ถ้ามีอะไรคงจะรู้กันในพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) แต่ตอนนี้ยังไม่มี คงเป็นไปตามข่าวที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แจ้งให้สื่อมวลชนทราบ ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ