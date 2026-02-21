กกต.ยัน "บัตรประชามติ" มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้ม เป็นตาม กม.ทุกขั้นตอน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีมีความเห็นถึงบัตรประชามติไม่มีความปลอดภัยนั้น ว่า ความเห็นดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ในบัตรออกเสียงประชามติมีการกำหนดรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรออกเสียงประชามติ และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ข้อ 68 วรรคสาม กำหนดให้ “คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรออกเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรออกเสียง” และที่สำคัญบัตรออกเสียงประชามติ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ใช้ในการลงคะแนนโดยตรงและลับ เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
สำนักงาน กกต. ขอยืนยันว่า หน้าที่ของเรา คือทำให้การออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งครั้งนี้ สุจริต เที่ยงธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน
