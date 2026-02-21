ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจฯ งานชัวร์ฯ โพสต์รับสมัครงานพับถุงโดย ก.แรงงาน ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจเฟซบุ๊ก "งานชัวร์ จัดให้" โพสต์รับสมัครงานพับถุงกระดาษ รับรองโดยกรมจัดหางานนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
กรมการจัดหางาน ตรวจสอบแล้วพบว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว ไม่ใช่เพจของหน่วยงานราชการ และมีการแอบอ้างใช้ชื่อ และโลโก้ โดยไม่ได้รับอนุญาต เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
