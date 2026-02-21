สกร.เดินหน้าปรับแผนเปลี่ยนผ่านองค์กร ระยะ 4 ปี หวังยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทั่วถึง

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เดินหน้าจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแผนเปลี่ยนผ่านองค์กร (OD Transition Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2569-2572) เพื่อวางกรอบทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และมติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเปลี่ยนผ่านจาก กศน. สู่ สกร. อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือการกำหนด Agenda เชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสำหรับระยะ 5 ปี เพื่อเป็นเข็มทิศในการปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการ และยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
