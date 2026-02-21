ตร.ยันชายต่างชาติโดดตึกที่พัทยาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS คาดเครียดหลังถูกฟ้อง

จากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศอังกฤษประโคมข่าวการเสียชีวิตของ นายเควนติน กริฟฟิธส์ ในวัย 58 ปี มหาเศรษฐี ชาวสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทค้าปลีกแฟชั่นออนไลน์ “เอโซเอส” (ASOS) เสียชีวิตจากการพลัดตกจากระเบียงคอนโดมิเนียมหรู ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นั้น
พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติตกจากคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทราบชื่อ นายเควนติน จอห์น กริฟฟิธส์ ( Mr. Quentin John Griffiths ) อายุ 58 ปี ชาวอังกฤษ สภาพศพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อยืดคอปกแขนสั้นสีขาว นุ่งกางเกงขาสั้นสีฟ้า สภาพแขนขาหัก กระดูกใบหน้าแตก ร่างกายแหลกเหลว เสียชีวิตคาที่ ตำรวจจึงมีการกันพื้นที่ และทำการตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด ก่อนจะนำร่างส่งพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง ที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ตายพักอยู่ ชั้น 17 โดยห้องดังกล่าว พบประตูถูกล็อกแบบดับเบิ้ลจากด้านใน และจะต้องทำการล็อกที่ภายในห้องดังกล่าวเท่านั้น จึงได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่เวลาที่ชายดังกล่าวเข้ามายังห้องพักจนถึงช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบภายในห้องพักดังกล่าว พบว่าผู้ตายเข้าไปในห้องเพียงลำพัง ไม่มีผู้ใดเข้าออกนอกจากชายผู้ตาย ต่อมาพนักงานสอบสวนจึงได้ร่วมกับสืบสวนเวร ตรวจสอบภายในห้องของผู้ตาย ไม่พบร่องรอยหรือค้นทรัพย์สินหรือร่องรอยการต่อสู้ แต่พบว่าภายในห้องมีการดื่มสุราและพบว่าในบริเวณระเบียงมีเก้าอี้อยู่ จึงคาดว่าผู้ตายได้ทำการเหยียบเก้าอี้แล้วปีนระเบียงโดดลงไปยังพื้นด้านล่าง
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบรถ หมายเลขทะเบียน ฉก 9720 ชลบุรี ซึ่งเป็นรถของผู้เสียชีวิต พบว่า มีเอกสารที่ผู้เสียชีวิตเป็นจำเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดพัทยาตามคดีหมายเลขดำที่ อ310/2568 และคดีหมายเลขแดงที่ อ1355/2568 จึงคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเกิดภาวะความเครียดจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลง
