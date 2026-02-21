xs
สหรัฐฯ แถลงมาตรการเก็บภาษี 10% ของกฎหมายการค้าฉบับปี 17 เริ่ม 24 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ก.พ.ว่าทำเนียบขาวออกแถลงการณ์ ว่า มาตรการเก็บภาษีครอบคลุมทั่วโลกในอัตรา 10% เป็นเวลา 150 วัน ตามมาตรา 122 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2517 จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตัน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ หรือเวลา 11.01 น. ตามเวลาในประเทศไทย

ทั้งนี้ ประเทศและดินแดนคู่ค้าของสหรัฐฯ ทุกแห่ง รวมถึงกลุ่มที่เคยทำข้อตกลงการค้าร่วมกันไปแล้ว จะถูกเรียกเก็บภาษีตามอัตรานี้ แม้ก่อนหน้านี้เคยตกลงในอัตราที่สูงกว่านั้นก็ตาม โดยจะเป็นการบวกเพิ่มจากอัตราภาษีที่จัดเก็บอยู่แล้ว ก่อนการทำข้อตกลงการค้าฉบับนั้น