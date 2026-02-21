xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ พุ่งขึ้น 900 บ. ทองรูปพรรณขายออก 75,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:14 (ครั้งที่ 1) ปรับขึ้น 900 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 74,900.00 บาท ขายออก 75,100.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 73,404.72 บาท ขายออก 75,900.00 บาท