สวีเดนเตรียมลดอายุความรับผิดทางอาญาจาก 15 ปี เหลือ 13 ปี

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อยฝ่ายขวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปไตยสวีเดนฝ่ายขวาจัด ประกาศว่าสวีเดนจะลดอายุความรับผิดทางอาญาจาก 15 ปี เหลือ 13 ปี
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนใหญ่จาก 126 หน่วยงาน ที่รัฐบาลปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ต่างวิพากษ์วิจารณ์ หรือคัดค้านอย่างชัดเจน รวมถึงตำรวจและกรมราชทัณฑ์ แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าแผนต่อไป เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแก้แค้นระหว่างแก๊งคู่แข่ง และการต่อสู้เพื่อควบคุมตลาดยาเสพติด
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานส่วนใหญ่จาก 126 หน่วยงาน ที่รัฐบาลปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ต่างวิพากษ์วิจารณ์ หรือคัดค้านอย่างชัดเจน รวมถึงตำรวจและกรมราชทัณฑ์ แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าแผนต่อไป เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแก้แค้นระหว่างแก๊งคู่แข่ง และการต่อสู้เพื่อควบคุมตลาดยาเสพติด