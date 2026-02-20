กทพ.กำชับผู้รับจ้างสร้างทางด่วนพระราม 3-วงแหวนฯ คุมเข้มมาตรการความปลอดภัย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ได้เชิญบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 งานสร้างทางยกระดับจากแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เซ็นทรัลพระราม 2 และสัญญาที่ 3 งานสร้างทางยกระดับจาก รพ.บางปะกอก 9-ด่านดาวคะนอง มาร่วมประชุม เพื่อกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยในขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับจ้าง กับผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องจัดให้มีวิศวกรของ กทพ. ร่วมการตรวจสอบการทำงานของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างตลอดช่วงการดำเนินงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ในโอกาสนี้ ได้เชิญ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย ด้วย ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ และเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนการทำงานทุกครั้ง โดยเฉพาะช่วงที่จะต้องบังคับการใช้เครน Launching Gantry (อุปกรณ์/โครงเหล็กสำหรับยกคาน) ซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ในการยก และวางคานสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น และในจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อ พร้อมสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมงานก่อสร้างทุกขั้นตอน โดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของประชาชน และผู้ปฏิบัติงานต้องมาก่อน หากพบจุดเสี่ยงให้หยุดการทำงานในจุดนั้นทันที เพื่อตรวจสอบ และแก้ไข โดยความปลอดภัยต้องมาก่อน
ทั้งนี้ กทพ. จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง หากพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือมาตรการที่กำหนด จะดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทันที ยืนยันว่า กทพ. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และจะดำเนินการก่อสร้างด้วยความรอบคอบ โปร่งใส พร้อมจะสื่อสารความคืบหน้าโครงการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินโครงการในระยะยาว
