เผยประกาศนายทะเบียนฯ กำหนดตัวอักษร 44 คำใหม่ - หมายเลขทะเบียนรถ ฉ.13

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2569
สำหรับบัญชีตัวอักษรประจำหมวด มีดังนี้ กรณ์ , ก้องหล้า , กันตพร , กีรติ , แก้มบุ๋ม , ของขวัญ , คุณ,จงดี , ชุติ , ไชยชนะ , ณปภัช , ต้นหลิว , ตำนาน , เต็ง , เต่าทอง , แทนคุณ , ธนภณ , ธรรมดี , เธอ , นารีนาถ , ปลื้ม , ปีใหม่ , พนา , พระคุณ , พาเจริญ , ภัควินทร์ , ภัทรพล , มหาศาล , มาตา , ยานา , รวยเก่ง , รักคุณ , รัฐธีร์ ,ศุภวัชญ์ ,สดใส , สบายใจ , สมชาติ , สมดุล , สมาธิ , สวยรวย , สุรไกร , แสง , หนุ่ม , อธิษฐาน
