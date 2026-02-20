คุ้มเสือแม่ริมแจ้งปิดบริการ 14 วัน เร่งหาปมเหตุเสือตายกว่า 70 ตัว

จังหวัดเชียงใหม่แจ้งวันนี้ (20 ก.พ.) ว่า Tiger Kingdom หรือคุ้มเสือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศปิดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมเข้มงวดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออก เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังเกิดเหตุเสือในคุ้มล้มตายกว่า 70 ตัว
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า การสอบสวนหาสาเหตุที่เสือตายนั้น เป็นหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะมีการส่งทีมงานไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย และพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน เพราะว่าการที่มีเสือตายเป็นจำนวนมากในเวลาไล่เลี่ยกันเช่นนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างผิดปกติ
สำหรับซากเสือที่ตายทั้งหมดนั้น ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจสอบและนำส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันสาเหตุการตาย สำหรับเสือที่เหลืออยู่อีกประมาณ 40 ตัว ถูกเคลื่อนย้ายไปกักโรคดูอาการและดูแลที่ศูนย์บริบาลของคุ้มเสือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตรแล้ว
เบื้องต้น มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า การตายของเสืออาจจะเกี่ยวข้องกับไก่สด ที่สั่งซื้อจากฟาร์มเอกชนชื่อดัง นำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงเสือ ซึ่งจะต้องรอผลตรวจยืนยันจากการตรวจหาเชื้อรวมถึงการตรวจพิสูจน์ซากเสือที่ตายทั้งหมด ที่ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นำส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อตรวจยืนยันสาเหตุการตาย
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า การสอบสวนหาสาเหตุที่เสือตายนั้น เป็นหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะมีการส่งทีมงานไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย และพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน เพราะว่าการที่มีเสือตายเป็นจำนวนมากในเวลาไล่เลี่ยกันเช่นนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างผิดปกติ
สำหรับซากเสือที่ตายทั้งหมดนั้น ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าตรวจสอบและนำส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันสาเหตุการตาย สำหรับเสือที่เหลืออยู่อีกประมาณ 40 ตัว ถูกเคลื่อนย้ายไปกักโรคดูอาการและดูแลที่ศูนย์บริบาลของคุ้มเสือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตรแล้ว
เบื้องต้น มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า การตายของเสืออาจจะเกี่ยวข้องกับไก่สด ที่สั่งซื้อจากฟาร์มเอกชนชื่อดัง นำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงเสือ ซึ่งจะต้องรอผลตรวจยืนยันจากการตรวจหาเชื้อรวมถึงการตรวจพิสูจน์ซากเสือที่ตายทั้งหมด ที่ทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นำส่งไปผ่าพิสูจน์ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อตรวจยืนยันสาเหตุการตาย