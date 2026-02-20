xs
หน้าหลัก
ทันเหตุการณ์
Breaking News
เศรษฐกิจ
ราคาทองครั้งที่ 30 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 75,000 บ.
เผยแพร่:
20 ก.พ. 2569 17:15
ปรับปรุง:
20 ก.พ. 2569 17:15
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.07 (ครั้งที่ 30) ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 74,000.00 บาท ขายออก 74,200.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,525.44 บาท ขายออก 75,000.00 บาท