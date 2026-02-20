กบน.สั่งตรึงราคาน้ำมันดีเซล เตรียมรับมือความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดประชุมเพื่อหารือวาระเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งมีความกังวลว่า สหรัฐฯ จะเปิดฉากโจมตีอิหร่านในไม่ช้านี้ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งเพิ่มกำลังทหารครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการใช้กำลังทหาร หากการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านประสบความล้มเหลว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเกิดความผันผวนปรับตัวเพิ่มระลอกใหม่
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศที่กำลังเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่ประชุม กบน. วันนี้ (20 ก.พ.2569) ได้มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลลง 45 สตางค์ต่อลิตร จากเดิมที่จัดเก็บเข้ากองทุนฯ 15 สตางค์ต่อลิตร เปลี่ยนเป็นลดการจัดเก็บลงและปรับมาเป็นการอุดหนุนราคาดีเซลเพิ่มเป็น 30 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลคงเดิม ณ หน้าสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 30 บาทต่อลิตร เพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบต่อค่าครองชีพ โดยการอุดหนุนนี้จะส่งผลต่อรายรับประเภทน้ำมันดีเซลลดลงวันละ 29.52 ล้านบาท แต่ในภาพรวมฐานะกองทุนน้ำมันฯ ยังรองรับได้เพราะบัญชีน้ำมันยังคงเป็นบวก
