รมว.ศธ.สั่งทุกโรงเรียนทบทวนแผนเผชิญเหตุ หลังเกิดเหตุร้ายถี่ หวั่นครู-นร.ไม่ปลอดภัย

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้เคียง โรงเรียนบ้านบางหว้า สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักเรียน ครู และผู้ปกครองอย่างมาก
ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหว้า ให้พิจารณาหยุดทำการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวในวันนี้ (20 ก.พ.) เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้
สำหรับการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ หากสถานการณ์คลี่คลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ได้ ทางโรงเรียนจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ แต่หากยังมีความเสี่ยงจะมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมโดยยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ยังฝากถึงสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในและโดยรอบสถานศึกษา โดยเฉพาะการสังเกตพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเลียนแบบเหตุรุนแรง (Copycat Behavior) ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ และอาจสร้างความสูญเสียซ้ำแบบเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลา จึงขอให้ทุกโรงเรียนทบทวนแผนเผชิญเหตุ ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย ประสานผู้ปกครอง และดูแลสภาพจิตใจนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของลูกหลาน
