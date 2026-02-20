xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยวันนี้ ปิดตลาดร่วง 14.20 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 90,486.03 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (20 ก.พ.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,479.71 จุด ลดลง 14.20 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.95 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 90,486.03 ล้านบาท