กทม.ลุยจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าบางคอแหลม หวังยกระดับตามหลักเกณฑ์ปี 67

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.ซอยเจริญกรุง 83-85 2.ซอยเจริญกรุง 89-91 3.ตลาดคลองสวนหลวง 4.ตลาดบางคอแหลม และ 5.หน้าบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด โดยมีสำนักเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูล
สำหรับพื้นที่ทำการค้าแต่ละจุด ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไป บางจุดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านระบบ Traffy Fondue ถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการตั้งวางสินค้ากีดขวางทางเท้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่ทางเท้า มีการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ริมถนนเพื่อซื้อสินค้า ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ขณะเดียวกัน พื้นที่บางจุดอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นจุดผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ทำการค้าปี 2567 การลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าโดยไม่แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ทราบล่วงหน้า จึงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพพื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในแต่ละจุด จะถูกเก็บรวบรวมนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า
สำหรับพื้นที่ทำการค้าแต่ละจุด ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไป บางจุดได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านระบบ Traffy Fondue ถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการตั้งวางสินค้ากีดขวางทางเท้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่ทางเท้า มีการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ริมถนนเพื่อซื้อสินค้า ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ขณะเดียวกัน พื้นที่บางจุดอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นจุดผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ทำการค้าปี 2567 การลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าโดยไม่แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ทราบล่วงหน้า จึงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพพื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในแต่ละจุด จะถูกเก็บรวบรวมนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้า