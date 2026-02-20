xs
xsm
sm
md
lg

สหรัฐฯ เผยปี 68 ขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ใช้มาตรการภาษีเข้มข้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า รัฐบาลวอชิงตันเปิดเผยข้อมูลการขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ ปี 2568 ขยายตัวสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ประกาศใช้มาตรการภาษีอย่างกว้างขวาง ในช่วงปีแรกที่เขากลับเข้าสู่ทำเนียบขาวก็ตาม

การขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐ อยู่ที่ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 38.7 ล้านล้านบาท) ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับในปี 2567 เป็นระดับสูงสุดในบันทึกตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2503