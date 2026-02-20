สหรัฐฯ เผยปี 68 ขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ใช้มาตรการภาษีเข้มข้น

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า รัฐบาลวอชิงตันเปิดเผยข้อมูลการขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ ปี 2568 ขยายตัวสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ประกาศใช้มาตรการภาษีอย่างกว้างขวาง ในช่วงปีแรกที่เขากลับเข้าสู่ทำเนียบขาวก็ตาม
การขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐ อยู่ที่ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 38.7 ล้านล้านบาท) ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับในปี 2567 เป็นระดับสูงสุดในบันทึกตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2503
การขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐ อยู่ที่ 1.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 38.7 ล้านล้านบาท) ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระดับในปี 2567 เป็นระดับสูงสุดในบันทึกตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2503