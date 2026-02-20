โอซากาเผยมีผู้บริจาคทองคำแท่ง 21 กก.มูลค่ากว่า 500 ล้านเยน ซ่อมระบบประปา

นายฮิเดยูกิ โยโกยามะ นายกเทศมนตรีเมืองโอซากา ในญี่ปุ่น กล่าวว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2568 ได้รับบริจาคทองคำแท่งน้ำหนัก 21 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 560 ล้านเยน หรือประมาณ 112 ล้านบาท จากผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนาม เพื่อให้นำไปซ่อมแซมระบบประปาที่เก่าแก่ของเมือง
โอซากา เป็นเมืองที่มีประชากรเกือบ 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการค้าตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แต่ก็เป็นเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่นที่ท่อน้ำและท่อระบายน้ำของเมืองเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้น
สำนักงานประปาของเมืองโอซากา รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2567 พบกรณีท่อน้ำรั่วใต้ถนนมากกว่า 90 กรณี ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองโอซากา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาท่อประปาที่เสื่อมสภาพต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล จึงรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับการบริจาคทองคำจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่ทำให้เขาพูดไม่ออก และกล่าวด้วยว่า ผู้บริจาคลึกลับรายเดียวกันนี้เคยบริจาคเงินสด 500,000 เยน (ประมาณ 100,000 บาท) สำหรับระบบประปาของเทศบาลมาก่อน
โอซากา เป็นเมืองที่มีประชากรเกือบ 3 ล้านคน เป็นศูนย์กลางการค้าตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แต่ก็เป็นเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่นที่ท่อน้ำและท่อระบายน้ำของเมืองเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยมากขึ้น
สำนักงานประปาของเมืองโอซากา รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2567 พบกรณีท่อน้ำรั่วใต้ถนนมากกว่า 90 กรณี ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองโอซากา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาท่อประปาที่เสื่อมสภาพต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล จึงรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับการบริจาคทองคำจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่ทำให้เขาพูดไม่ออก และกล่าวด้วยว่า ผู้บริจาคลึกลับรายเดียวกันนี้เคยบริจาคเงินสด 500,000 เยน (ประมาณ 100,000 บาท) สำหรับระบบประปาของเทศบาลมาก่อน