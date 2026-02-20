ราคาทองครั้งที่ 22 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 74,900 บ.

xs
เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:05 (ครั้งที่ 22) ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 73,900.00 บาท ขายออก 74,100.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อ (ฐานภาษี) 72,419.32 บาท ขายออก 74,900.00 บาท