'หมอวรงค์'เชื่อระบบลงคะแนนเป็นตามรัฐธรรมนูญกำหนด

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #การลงคะแนนตรงและลับ
ผมรอมาสิบกว่าวัน เพื่อดูว่า บัตรที่มีบาร์โค๊ด และมีการสแกน ในระหว่างนับคะแนน จะถูกตรวจสอบโยงได้ว่า คนที่ลงคะแนนคนนั้นเป็นใคร แต่ทุกอย่างยังเงียบ จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีใครเปิดเผยได้ว่า ใครลงคะแนนให้เบอร์ใด
แสดงว่าแม้บัตรลงคะแนนมีบาร์โค้ด ก็ยังไม่สามารถเชื่อมไปที่ต้นขั้วได้ เนื่องจากการเก็บหีบบัตรที่ลงคะแนน ต้นขั้วบัตร และเอกสารอื่นๆ มีกฏหมายคุ้มครอง ไม่มีใครไปเปิดได้ ทำให้ไม่สามารถเชื่อม ข้อมูลจากบาร์โค๊ต ไปที่ต้นขั้ว และโยงไปที่ใครคือคนกาบัตรลงคะแนน
ทำให้ผมยังเชื่อว่า ระบบลงคะแนนยังเป็นตามรัฐธรรมนูญกำหนดคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน"โดยตรงและลับ"
ยกเว้นกรณีเดียวคือ ปล่อยหีบบัตรที่เก็บเอกสารทิ้งไว้ ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ใครอยากจะรื้อหีบบัตร มาสแกนดู หรือเอาข้อมูลที่สแกนในระหว่างนับคะแนน มารื้อดูต้นขั้วก็ได้ ไม่ผิดกฎหมาย ถ้าเป็นแบบนี้จึงถือว่า เป็นการลงคะแนนไม่ลับได้
นี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับ ถูกผิดอยู่ที่การตัดสินของ ศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับผมพร้อมรับคำตัดสิน จะโมฆะหรือไม่โมฆะ พร้อมทุกอย่างครับ