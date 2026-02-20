xs
ราคาทองคำครั้งที่ 16 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 74,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.03 น. ครั้งที่ 16 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 74,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 74,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,373.84 บาท