ทภ.2 สรุปสถานการณ์ไฟป่าแนวชายแดนไทย – กัมพูชาวานนี้

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ไฟป่าบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชาวานนี้ (19 ก.พ.) รวม 8 จุด
(1) จังหวัดอุบลราชธานี
#พื้นที่ช่องบก
- สถานการณ์ปกติ
#พื้นที่ช่องอานม้า
- บริเวณด้านทิศใต้เนิน500 พื้นที่ช่องอานม้า ฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 1 กม.
(2) จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่ซำแต – โดนตรวล-ภูผี-สัตตะโสม - พนมประสิทธิโส-ช่องตาเฒ่า
- บริเวณด้านทิศใต้พื้นที่ซำแต ฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 2.8 กม.
- บริเวณด้านทิศใต้พื้นที่ปราสาทโดนตรวล ฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 1.7 กม.
พื้นที่ผามออีแดง - ห้วยตามาเรีย
- สถานการณ์ปกติ
พื้นที่ภูมะเขือ - ช่องโดนเอาว์
- สถานการณ์ปกติ
#พื้นที่ช่องทับอู
- บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่องทับอู พื้นที่ฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 800 เมตร
#ช่องกระบาลกระใบ (อ.ขุนหาญ)
- บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่องกระบาลกระใบ พื้นที่ฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 800 เมตร
พื้นที่ช่องสะงำ (อ.ภูสิงห์)
- สถานการณ์ปกติ
(3) จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่ช่องคลาคะมุม
- บริเวณด้านทิศใต้พื้นที่ช่องคลาคะมุม ฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 700 เมตร
พื้นที่ช่องจอม - ช่องเปรอ - ช่องระยี
- สถานการณ์ปกติ ตลอดทั้งวัน
พื้นที่คนา
- บริเวณด้านทิศใต้พื้นที่คนา ฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 1.5 กม.
#พื้นที่ตาควาย
- บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ปราสาทตาควายฝั่งกัมพูชาห่างแนวชายแดน 5 กม.
พื้นที่ช่องกร่าง
- สถานการณ์ปกติ
#พื้นที่ตาเมือนธม
- สถานการณ์ปกติ
(4) จังหวัดบุรีรัมย์
#พื้นที่ช่องสายตะกู
- สถานการณ์ปกติ
**** ข้อพิจารณาภาพรวม / แนวโน้ม :
- สถานการณ์แนวชายแดน ฝ่ายไทยยังคงยึดครองพื้นที่สำคัญ และควบคุมสถานการณ์ได้ การปฏิบัติที่สำคัญเป็นการลาดตระเวนรบในพื้นที่ และวางจุดเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่สำคัญ ส่วนฐานปฏิบัติการต่างๆเป็นการเสริมความมั่นคงเพื่อให้เกิดความแข็งแรงต่อการปฏิบัติทางทหารในอนาคต