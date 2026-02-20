xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 9.96 จุด มูลค่าซื้อขาย 55,200.47 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,483.95 จุด ปรับลง 9.96 จุด หรือ 0.67% มูลค่าซื้อขาย 55,200.47 ล้านบาท