xs
xsm
sm
md
lg

ปิดเบี่ยงการจราจรสะพานข้ามแยกบายพาสพนัสฝั่งขาเข้าพัทยา เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ปิดเบี่ยงการจราจร สะพานข้ามแยกบายพาสพนัส ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรี ฝั่งขาเข้าพัทยา เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ

ช่วงที่1 (ปิด2ช่องจราจรซ้าย) วันที่ 20 ก.พ. - 26 มี.ค.69

ช่วงที่2 (ปิด2ช่องจราจรขวา) วันที่ 27 มี.ค. - 30 เม.ย.69