ปิดเบี่ยงการจราจรสะพานข้ามแยกบายพาสพนัสฝั่งขาเข้าพัทยา เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ
เผยแพร่:
20 ก.พ. 2569 12:19
ปรับปรุง:
20 ก.พ. 2569 12:19
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ปิดเบี่ยงการจราจร สะพานข้ามแยกบายพาสพนัส ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรี ฝั่งขาเข้าพัทยา เพื่อซ่อมแซมสะพานฯ
ช่วงที่1 (ปิด2ช่องจราจรซ้าย) วันที่ 20 ก.พ. - 26 มี.ค.69
ช่วงที่2 (ปิด2ช่องจราจรขวา) วันที่ 27 มี.ค. - 30 เม.ย.69