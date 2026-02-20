จนท.ระดมกำลังดับไฟป่าภูเขียว 3 วัน ล่าสุดคุมไฟได้แล้ว​

วอร์รูมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว รายงานผลปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า จ.ชัยภูมิ หลังสนธิกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกว่า 100 นาย พร้อมสนับสนุนอากาศยานเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าบริเวณบ้านหนองปล้อง-บ้านสะพุงเหนือ จ.ชัยภูมิ ได้สำเร็จ หลังปฏิบัติการต่อเนื่องนาน 3 วันเต็ม ล่าสุดคุมไฟได้แล้ว
พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายเฉลิมพงษ์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ได้สั่งการยกระดับความเข้มข้นในการดับไฟป่าในพื้นที่รอยต่อ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง หลังตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) สะสมรวม 21 จุด โดยเน้นย้ำการเข้าถึงพื้นที่ลาดชันสูงที่ยากต่อการเดินเท้า
จากการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ทั้งกรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว พบพื้นที่ความเสียหายรวมประมาณ 190 ไร่ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครรวม 100 นาย กระจายกำลังทำแนวกันไฟและดับไฟภาคพื้นดิน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำสกัดไฟรวมทั้งสิ้น 77 เที่ยว (ปริมาณน้ำรวม 38,500 ลิตร) ล่าสุด ดับไฟเสร็จสิ้นและประกาศจบภารกิจเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี้
นายวิชานนท์ แสนผาลา หัวหน้าวอร์รูมพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เปิดเผยว่า ในวันสุดท้ายของปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กว่า 40 นาย ได้เดินเท้าเข้าตรวจสอบและ "เก็บรายละเอียดแนวไฟ" (พื้นที่แนวดำ) เพื่อดับไฟที่อาจคุกรุ่นอยู่ใต้ดินให้สนิท 100% เพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ (กลุ่มป่าจังหวัดชัยภูมิ) ยังคงมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ "งดเผาในที่โล่งทุกกรณี" หากพบเห็นไฟป่าหรือกลุ่มควันผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362 ได้ทันที