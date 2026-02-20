รฟท.มอบอินทผาลัมให้กับ ปชช.- ผู้นำศาสนา -มัสยิด พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ช่วงเดือนรอมฎอน

นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 การรถไฟฯ ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และชมรมมุสลิมรถไฟภาคใต้ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ โดยได้นำอินทผาลัมนำไปมอบให้กับประชาชน ผู้นำศาสนา และมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสองข้างทางและสถานีรถไฟ เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟจะนะจนถึงสุไหงโกลก จำนวน 100 มัสยิด ในช่วงเดือนรอมฎอน (ถือศิลอด) ประจำปี 2569 ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการร่วมเฝ้าระวังดูแลเส้นทางและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ตามนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
นายเมธาพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์โดยการนำสิ่งของและอินทผาลัมไปมอบให้แก่ผู้นำมัสยิดในครั้งนี้ ได้มีการพบปะผู้นำศาสนา ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสองข้างทางและสถานีรถไฟ เป็นกิจกรรมที่การรถไฟฯ ทำมาอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 18 และที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลเส้นทางและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ที่ใช้บริการรถไฟได้รับความปลอดภัย “ที่สำคัญยังเป็นการช่วยให้เกิดมวลชนสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนกับการรถไฟฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข“ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของการรถไฟฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริง