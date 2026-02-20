GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อน 550 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (19 ก.พ.) ไทยพบจุดความร้อน 550 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 193 จุด พื้นที่เกษตร 112 จุด พื้นที่ สปก. 95 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 77 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 65 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่พม่า 3195 จุด กัมพูชา 2674 จุด ลาว 492 จุด เวียดนาม 34 จุด มาเลเซีย 3 จุด