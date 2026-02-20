เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียมสำเร็จ พบพื้นที่เสียหาย 20 ไร่

นายปิยะศักดิ์ มีสานุ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยจง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยจง หัวหน้าพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง รายงานการควบคุมไฟป่า ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยจง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยจง และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่าที่ มสล.1 รวมทั้งหมดจำนวน จำนวน 20 นาย เข้าตรวจสอบ Hotspot จากดาวเทียม Suomi ระบบ VIIRS เวลา 13.42 น. จำนวน 1 จุด พิกัด 530706, 1993403 ท้องที่บ้านหาดปู่ด้าย ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียม พบไฟไหม้และกำลังลุกลาม จึงเข้าดำเนินการควบคุมไฟป่าตั้งแต่เวลา 15.10 น. พบพื้นที่เสียหาย 10 ไร่ ดับเสร็จเวลา 16.30 น. พบพื้นที่เสียหาย 20 ไร่ ส่วนชนิดป่าที่เสียหาย พบเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ด้านสาเหตุเป็นการเก็บหาของป่า