xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 74,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.02 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 73,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 73,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 74,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 72,085.80 บาท