ปิดเบี่ยงจราจรชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้า รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 18 เริ่ม 25 ก.พ. - 31 พ.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้า บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 18 และฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 - 23 เพื่องานก่อสร้างกำแพงกันดิน สถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ฝั่งขาเข้าเเละฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร โดยผู้ที่ต้องการเข้า-ออก ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ให้ใช้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 ทดแทนชั่วคราว
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้