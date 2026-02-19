แถลงการณ์จาก"สมเด็จพระราชาธิบดี"กรณีจับกุม "อดีตเจ้าชายแอนดรูว์"

แถลงการณ์จากสมเด็จพระราชาธิบดี ภายหลังการจับกุม นายแอนดรูว์ เมานท์แบตเทน วินด์เซอร์ หรือ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์
“ข้าพเจ้าได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับแอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน-วินด์เซอร์ และข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ด้วยความวิตกกังวลอย่างยิ่ง
จากนี้ไป จะเป็นกระบวนการที่ครบถ้วน เป็นธรรม และเหมาะสม ในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง
ดังที่ข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หน่วยงานเหล่านั้นจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพวกเราอย่างเต็มที่และจริงใจ
ขอย้ำให้ชัดเจนว่า กฎหมายต้องดำเนินไปตามกระบวนการ
ในระหว่างที่กระบวนการดังกล่าวยังดำเนินอยู่ คงไม่เหมาะสมที่ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้
ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าและครอบครัวจะยังคงปฏิบัติหน้าที่และรับใช้พสกนิกรทุกท่านต่อไป”
“I have learned with the deepest concern the news about Andrew Mountbatten-Windsor and suspicion of misconduct in public office.
What now follows is the full, fair and proper process by which this issue is investigated in the appropriate manner and by the appropriate authorities.
In this, as I have said before, they have our full and wholehearted support and co-operation.
Let me state clearly: the law must take its course.
As this process continues, it would not be right for me to comment further on this matter.
Meanwhile, my family and I will continue in our duty and service to you all.”
Charles R.