กทม.ชวนร่วมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง”ผ่านงานศิลป์ทรงคุณค่า

กรุงเทพมหานครชวนชมความงดงามของนิทรรศการครั้งสำคัญ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” การรวมตัวของ 2 ศิลปินแห่งชาติ และ 20 ศิลปินชั้นนำ ที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีผ่านงานศิลปกรรมร่วมสมัยรวมทั้งสิ้น 48 ผลงาน
ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด
• 9 ผลงานเด่นที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน
• นิทรรศการ “ศิลป์สดุดี พระบารมีคู่แผ่นดิน” โดย ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง สะท้อนแนวคิด “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า”
• นิทรรศการ “กราบ / สักการะ” โดย ศ.เกียรติคุณถาวร โกอุดมวิทย์ งานเทคนิคผสมที่ประณีตและลึกซึ้ง
รายละเอียดการเข้าชม
วันที่: 19 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2569
สถานที่: Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน เขตปทุมวัน
ค่าเข้าชม: ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาร่วมสัมผัสพลังแห่งงานศิลปะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกัน