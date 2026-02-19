xs
ผู้สมัคร สส.ปชน. เผยนับคะแนนใหม่ปทุมธานี เขต 7 กปน.มีพิรุธ พอเห็นกล้องเอามือปิด QR Code

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ผู้สมัคร สส.ปทุมธานี เขต 8 พรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า #นับคะแนนใหม่ ปทุมธานี เขต 7 กปน.มีพิรุธ พอเห็นกล้อง เอามือปิด QR Code ต้องประท้วง ถึงยอมเปิด